В Варшаве польские националисты демонстративно жгли портреты Бандеры и Шухевича

Польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Twitter сообщил один из участников акции, польский депутат Роберт Винницки.

По его словам, националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов в Львове две недели назад.

Во время акции звучали лозунги «Бандеровцы — убийцы», «Шухевич — преступник» и «Стыд за Украину». Участники призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

К акции присоединились представители националистических организаций «Национально-радикальный лагерь» и «Всепольская молодежь». Винницки называет марш во Львове неонацистским и утверждает, что он был проведен в честь «ответственного за геноцид на Волыни» Романа Шухевича.

— Pytamy się polskiego rządu co robi, gdy na Ukrainie trwa kult morderców, kolaborantów Hitlera? — mówił podczas dzisiejszej manifestacji prezes RN, poseł @RobertWinnicki. #RuchNarodowy



Domagamy się od władz Rzeczpospolitej natychmiastowej rewizji polityki wobec Ukrainy! pic.twitter.com/cTD1Dtb16W — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) 19 марта 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов — не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон "Об институте национальной памяти", известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.