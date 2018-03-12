Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина на одной из встречь с представителями СМИ рассказала о том, какой стих Кобзаря любит больше всего и кое-как прочитала «Заповит». Как выяснили журналисты «Фразы», видео декламации опубликовано в YouTube.

Порошенко заявила, что Шевченко — один из ее любимых авторов. И попробовала продекламировать «Заповит». Она вспомнила несколько строчек стихотворения, но дальше была вынуждена зачитывать из книги.

При этом даже читала стих Марина Порошенко сбивчиво.

Собравшиеся журналисты попытались поддержать первую леди страны и подсказывали ей «потерявшиеся» слова.

Завершила стих Марина Порошенко словами «Слава Украине!»

Также Марина Порошенко отметила ряд живописных мест Украины, которые наделены, по ее мнению, особенной энергетикой. Одним из таких она назвала Чернечу гору, которая находится в Каневе.

«Фигура Тараса Шевченко для украинцев и жителей всего мира актуальна и сегодня. Несмотря на то, что мы отмечаем 156 лет со дня его смерти, он живет среди нас, в нашей памяти, в его произведениях, которые не умирают», — отметила Марина Порошенко.

Ранее «Фраза» сообщала, что 31 января 2018 года появилась информация о том, что Украинский культурный фонд под руководством Марины Порошенко наполняется за счет бюджетных поступлений и спонсорских средств.