Камала Харріс – новий президент США?
2024-22-07    199

Камала Харріс – новий президент США?

Президент США Джо Байден знявся з виборів глави держави і запропонував Камалу Харріс у якості кандидата від демократів. Розповідаємо, хто вона.

Віце-президенту США 59 років, вона одружена, але не має своїх дітей.

Харріс родом із Каліфорнії, де була генеральним прокурором, а також представляла штат у Сенаті. Серед іншого, вона не відкривала справ проти ЛГБТ, які брали шлюб, які були заборонені законами Каліфорнії.

Опоненти також дорікали Харрісу за те, що на посаді прокурора Каліфорнії не припиняло свавілля з боку поліції, не проводило розслідувань проти корпорацій.

У 2020 році Байден висунув Камалу Харріс на посаду віце-президента. Її кандидатура відповідала порядку демократів: вона має одночасно ямайське та індійське походження. І за цією ознакою стала першою жінкою, яка обійняла посаду віце-президента США. І, до того ж, афроамериканського та азіатського походження.

Також вона стала взагалі першою жінкою Америки, яка ненадовго виконувала обов’язки президента – поки Байден у листопаді 2021 року був під наркозом.

Як віце-президент Камала Харріс займається питаннями, пов’язаними з правосуддям, міграцією та гендерною рівністю. При цьому якоїсь яскравої особистої позиції в неї не було – Харріс була в цьому сенсі “тінью” Байдена, іноді підміняючи його на міжнародних заходах на кшталт українського “саміту світу” чи Мюнхенської конференції, де вимовляла досить чергові промови.

Втім, деякі її публічні виступи викликали у слухачів непідробний інтерес – переважно тому, що вони не завжди розуміли, що віце-президент взагалі хотіла сказати.

В американській пресі такі висловлювання Камали Харріс називали “словесним салатом”.

“Культура — це відображення нашого моменту в наш час, чи не так? А нинішня культура — це те, як ми висловлюємо те, що ми відчуваємо в даний момент. І ми завжди повинні знаходити час, щоб висловити те, що ми відчуваємо з приводу моменту, який є відображенням радості, тому що, як ви знаєте, він настає вранці. про це у такому ключі”, – цитує одну з торішніх заяв Камали газета New York Post (на відео).

Ще раніше вона закликала “вшанувати жінок, які творили історію протягом усієї історії”. Також Харріс неодноразово повторювала досить дивну фразу: “те, що може статися, вільно від того, що відбувалося” (what can be, unburdened by what has been).

Щодо непублічної частини її роботи, то газета The Guardian у січні писала, що в офісі у віце-президента панувала атмосфера інтриг та “ігри престолів”.

У книзі про Демократичну партію двох американських репортерів Хантера Уокера і Луппе Люппена, на яку посилається видання, йдеться, що за Харріса в Білому домі почалася сильна плинність кадрів і запанувала “токсична атмосфера, що роздирається фракційністю і безгосподарністю”.

Республіканці сьогодні теж почали активно критикувати Камалу Харріс. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що вона “є співавтором катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена” і звинуватив її в “найбільшому політичному приховуванні в історії США”, стверджуючи, що віце-президент як ніхто інший знала про стан Байдена.

Зважаючи на все, саме на цьому республіканці зараз і будуватимуть свою кампанію проти Камали Харріс – максимально звинуватити її у всіх провалах Байдена.

вибори США, Камала Харріс
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