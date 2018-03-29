В самом центре Киева открыто работал пункт по продаже самогона

В Киеве на Подоле правоохранители разоблачили двух женщин, которые продавали самогон прямо через окно квартиры. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Отдела коммуникации полиции Киева.



Ранее в полицию поступило сообщение от местного жителя, что в доме на улице Светлицкого осуществляется продажа самогона.



Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, посетив дом, где жила 54-летняя женщина с 26-летней дочерью, полицейские зафиксировали факт продажи самогона через окно. Во время осмотра помещения в коридоре обнаружили мешки с сахаром, а в туалете — три бочки с брагой:



«Старшая женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», — сообщил Ищенко.



По данному факту начато досудебное расследование.

Самогон — крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, свёклы, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.