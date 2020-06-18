В небе над Японией засекли НЛО. Появился комментарий властей

Главное: В небе над Японией увидели НЛО. Появилось видео и комментарии властей.

Детали: В небе над Японией увидели странный неопознанный летающий объект. Уже появилось его видео и комментарии чиновников.

В частности, в министерстве транспорта заявили, что НЛО был зафиксирован на северо-востоке.

Власти говорят, что «неизвестный объект шарообразной формы улетел на восток к морю, сейчас его местонахождение неизвестно».

Полиция города Сэндай и префектуры Мияги также получила многочисленные сообщения от местных жителей, которые тоже видели НЛО.

Копы даже использовали вертолет, попытавшись приблизиться к объекту, но не сумели за ним угнаться.

Правоохранители говорят: «Это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу. Он летел на высоте полтора километра».

Видео НЛО:

В тему 9 апреля 2020 года сообщалось, что участились сообщения о появлении НЛО.