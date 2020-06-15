В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами

Главное: В селе Дачное (Одесская область) компания из пяти человек подорвалась на гранате. Несколько РГД-5 нашли на местном карьере.
Детали: В селе Дачное Одесской области в минувшее воскресенье, 15 июня, произошло ЧП. Как сообщает местная полиция, в одном из частных домов пять человек подорвались на РГД-5.
Известно, что три парня 23-29 лет нашли несколько гранат на карьере, принесли их домой и начали разбирать. Прогремел взрыв – вместе с парнями также две женщины.
Люди получили осколочные ранения. Их госпитализировали
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 УК Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Видео с места ЧП:
В тему 5 марта 2020 года сообщалось, что в Киеве неадекватный мужик разбил машины во дворе и ломился к людям в квартиры, угрожая взорвать гранату.
28 февраля 2020 года стало известно, что в Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда.