В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами

Главное: В селе Дачное (Одесская область) компания из пяти человек подорвалась на гранате. Несколько РГД-5 нашли на местном карьере.

Детали: В селе Дачное Одесской области в минувшее воскресенье, 15 июня, произошло ЧП. Как сообщает местная полиция, в одном из частных домов пять человек подорвались на РГД-5.

Известно, что три парня 23-29 лет нашли несколько гранат на карьере, принесли их домой и начали разбирать. Прогремел взрыв – вместе с парнями также две женщины.

Люди получили осколочные ранения. Их госпитализировали

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 УК Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Видео с места ЧП:

В тему 5 марта 2020 года сообщалось, что в Киеве неадекватный мужик разбил машины во дворе и ломился к людям в квартиры, угрожая взорвать гранату.

28 февраля 2020 года стало известно, что в Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда.