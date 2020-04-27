В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине

Главное: В Украине разработан план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов и должен начать реализовываться 11 мая. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности «перескакивания» с одного этапа на другой.

Детали: Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко допускает, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или четвертому. Об этом он заявил в комментарии телеканала ICTV 26 апреля.

По его словам, это произойдет при условии стремительного снижения числа инфицированных коронавирусом: «Если у нас будет стремительное снижение количества заболевших, мы можем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап».

При этом канал опубликовал инфографику, которая отображает план выхода из карантина, одобренный Кабинетом министров Украины на прошлой неделе. Он состоит из пяти этапов. Точкой отсчета в случае благоприятной эпидемической ситуации станет 11 мая.

В частности, ожидается, что на первом этапе будут сняты ограничения по посещению парков, скверов, некоторых салонов красоты, тренировочных баз. При условии соблюдения карантинных мер также будет разрешена деятельность кафе, автомоек, адвокатов и нотариусов.

На втором этапе будут сняты ограничения на бытовое обслуживание населения, работу кинотеатров под открытым небом, гостиниц, фитнес-центров. Также будет разрешено обучение учеников выпускных классов в помещениях школ и проведение спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

На третьем этапе будут открыты все спортивные детские площадки, метро в целях спецперевозок и торгово-развлекательные центры, но без развлекательных зон и детских площадок, а также театры и кинотеатры.

Четвертый этап подразумевает снятие всех ограничений на деятельность заведений общественного питания, транспорта, учебных заведений, а также учреждений, оказывающих плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

На пятом этапе ожидается отмена всех ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

В тему: 11 апреля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал стратегию выхода Украины из тотального карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Тогда она включала в себя три этапа и подразумевала полное снятие карантинных мер к началу июля.