Украинец целый месяц прятался от коронавируса в культовой индийской пещере

Главное: В индийском городе Ришикеше полицейские задержали шестерых иностранных туристов, которые целый месяц карантинили в пещере. Пещера получила мировую известность в 1968 году, когда ее посетила группа The Beatles.

Детали: Индийская полиция сообщила о задержании шестерых иностранных туристов, которые в течение целого месяца скрывались в пещере, расположенной в городе Ришикеш (штат Уттаракханд).

Как рассказал инспектор Раджендра Сингх Катайт, среди задержанных ‒ гражданин Украины, а также граждане Франции, США, Непала и Турции.

Во время допроса выяснилось, что у иностранцев практически закончились деньги, истекли визы, «сгорели» авиабилеты, и они вынуждены были на время карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса, поселиться в пещере, передает «Medikforum».

Те небольшие деньги, что у них остались, они давали непальцу, который внешне похож на местного жителя и мог, не привлекая лишнего внимания, ходить за продуктами в магазин.

Сообщается, что иностранцев уже перевели в специальный обсервационный лагерь, где они пробудут 14 дней.

Сама же пещера, в которой прятались туристы, считается культовым для западных людей местом ‒ в 1968 ее посетили участники группы The Beatles, которые приехали в Ришикеш изучать медитацию.

В тему: 20 ноября 2019 года сообщалось, что жители одной из индийских деревень едва не растерзали наглого туриста.