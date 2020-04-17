Момент мощного взрыва на «Запорожстали» попал на видео

Главное: На металлургическом комбинате «Запорожсталь» произошел взрыв газа под доменной печью. В результате инцидента никто не пострадал. Момент взрыва попал на видео.

Детали: В четверг, 16 апреля, на запорожском металлургическом комбинате «Запорожсталь» прогремел взрыв.

По предварительным данным, причиной инцидента стало скопление газа под доменной печью. К счастью, пострадавших в результате взрыва нет, а сама печь находится в рабочем состоянии, передает «Акцент».

Несмотря на то, что в Сети уже появилось видео с места ЧП, в пресс-службе «Запорожстали» заявили, что никакого взрыва на предприятии не было.

«Предприятие работает в штатном режиме.Для желающих СМИ мы готовы организовать визит на производственную площадку „Запорожстали“ после завершения карантина, чтобы вы могли убедиться, что ни каких взрывов и нештатных ситуаций на комбинате не было», ‒ говорится в заявлении пресс-службы.

В тему: 29 января 2019 года мы писали, что на территории «Днепровского коксохимического завода» прогремел взрыв.

А 23 ноября 2016 года сообщалось, что в США произошел взрыв на химическом заводе. Под эвакуацию попал целый город.