Портнов: Стерненко подозрение в убийстве при самозащите? Нет, такое не пролезет

Генеральный прокурор Украины заявила, что одессит Сергей Стерненко может получить подозрение в убийстве при самозащите, однако «такое не пролезет». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сегодня написал в своем телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов.

«Нет, такое не пролезет. Наши адвокаты защищают вдову погибшего и мы настаиваем, что это именно умышленное убийство, подтверждённое экспертизами и другими доказательствами. Мы ждём подозрения именно в умышленном убийстве и ходатайства о безальтернативном взятии фигуранта под стражу. Все документы уже у Вас (Генпрокурора — ред.) на столе, ходатайство нужно подписывать сегодня», — написал Портнов.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде» заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, смертельно ранившему нападавшего, будет объявлено, а сегодня все упирается в квалификацию — убийство или убийство при превышении мер необходимой обороны.

Также сегодня телеграм-канал Klymenko Time написал, что в Украине началась кампания по отбеливанию Сергея Стерненко: