Жители Нью-Йорка продолжают массово умирать от коронавируса

Власти американского Нью-Йорка поведали о смертности от коронавируса COVID-19 в городе. Как выяснили журналисты «Фразы», число жертв заразы растет.

Болезнь уже забрала жизни 2 738 жителей города. Заразились 68 776 человек, а 15 333 находятся в больницах.

Хуже всего ситуация с коронавирусом складывается в районе Куинс, где заболели 23 083. Далее следуют Бруклин (18 434 человек), Бронкс (13 680 человек), Манхэттен (9 691 человек) и Статен-Айленд (3 851 человек).

Мэрия города сообщает, что «больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей у людей в возрасте от 75 лет».

Также выяснилось, что «мужчин среди заболевших больше, чем женщин».

Как писала «Фраза», в Нью-Йорке коронавирусом заражаются даже новорожденные младенцы, тигры и львы.