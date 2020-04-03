В Южной Америке пересохли знаменитые водопады

На границе Аргентины и Бразилии произошло экологическое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пересохли водопады Игуасу (Большая Вода).

Комплекс представляет собой 275 водопадов. Они находятся на реке Игуасу на границе двух стран.

Местные ученые говорят, что такое пересыхание водопадов наблюдается впервые за четырнадцать лет.

В сообщении сказано: «Поток воды, который обычно в это время составляет 1,5 тысячи кубометров в секунду, упал до 280 кубометров, полностью изменив пейзаж».

Причин такой аномалии называют несколько: «Одна из них это плотины на реке Игуасу, расположенные на бразильской стороне, которые закрыли свои шлюзы для генерации энергии и для нужд орошения, изменив тем самым циркуляцию водного потока».

Отмечается, что «это накладывается на другие факторы, такие как нехватка интенсивных дождей в зоне реки Игуасу в последние два месяца и глобальное изменение климата».

Как писала «Фраза», в США замерз Ниагарский водопад.

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