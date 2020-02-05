«Слуга народа» пожаловался на высокие цены в парламентской столовой

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк показал, чем народные избранники кормятся в парламентской столовой, а также сколько это все стоит. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий ролик он разместил на своем Youtube-канале.

«Времена, когда можно было дёшево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению», — говорится в подписи к видео.

Также соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook, но позже его, похоже, удалил.

«Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами», — написал, в частности, народный избранник.

Ранее «Фраза» сообщала, что министр образования Анна Новосад пожаловалась, что на свою зарплату, которая составляет 36 тысяч гривен (без надбавок и премий), не сможет содержать ребенка.