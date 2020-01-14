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В Киеве появились турецкие эвакуаторы необычной конструкции

В Киеве появились турецкие эвакуаторы необычной конструкции

В Киеве инспекция по парковке начала использовать специальные машины с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения. Как выяснили журналисты «Фразы», эвакуаторы произведены турецкой компанией Miles Eurolift.

Как сообщает «Экономическая правда», принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме — 150 бар. Длина вилки — 2500 мм. Полезная нагрузка — от 2500 до 3000 кг.

Видео работы машины показано на странице сообщества «Киев автомобильный» в Facebook. На нем видно, что весь процесс эвакуации занимает чуть менее трех минут.

Как сообщала «Фраза», 29 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений, а также возможность их эвакуации.

Летом 2019 года эвакуаторы начали активно забирать автомобили, припаркованные на полосах общественного транспорта.

Тэги: Киев, транспорт, эвакуатор, авто, новости Украины

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