В России Mercedes с украинцами угодил в «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы

В субботу, 11 января, в Орловской области РФ произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на участке трассы М-2 микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший граждан Украины, «лоб в лоб» столкнулся с легковушкой Renault Megane.
Как передает пресс-служба УМВД по Орловской области, микроавтобус был зарегистрирован в Украине и перевозил семерых пассажиров-украинцев.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не оценил должным образом дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, по которой «летел» легковой автомобиль.
Сообщается, что в результате сокрушительного столкновения погибли водитель и пассажир Renault Megane, а также один пассажир микроавтобуса.
Кроме того, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте трагедии работали медики и правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Сети уже появилось видео с места аварии (18+):
Как писала «Фраза», в Словакии разбился автобус с украинцами.
Также сообщалось, что в Норвегии в ДТП попал автобус с украинцами ‒ есть погибший и раненые.