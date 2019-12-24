В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста

В Одессе на детском хоккейном турнире тренер гостевой команды принял участие в драке между юными хоккеистами. Как выяснили журналисты «Фразы», больше всего от тренера досталось 11-летнему вратарю одесской команды.

После поединка одесских «Морских волков» со сверстниками из криворожского «Кривбасса» у бортика, который ведет к выходу, между хоккеистами завязалась драка. Спустя некоторое время на лед выбежал тренер криворожан Сергей Брага и вместо того, чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в ледовом побоище, сообщает «Чемпион».

Больше всего пострадал голкипер одесской команды, 11-летний Илья Бобров. По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве тренеру детской футбольной команды объявлено о подозрении в развращении малолетнего мальчика.