Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста

В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста

В Одессе на детском хоккейном турнире тренер гостевой команды принял участие в драке между юными хоккеистами. Как выяснили журналисты «Фразы», больше всего от тренера досталось 11-летнему вратарю одесской команды.

После поединка одесских «Морских волков» со сверстниками из криворожского «Кривбасса» у бортика, который ведет к выходу, между хоккеистами завязалась драка. Спустя некоторое время на лед выбежал тренер криворожан Сергей Брага и вместо того, чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в ледовом побоище, сообщает «Чемпион».

Больше всего пострадал голкипер одесской команды, 11-летний Илья Бобров. По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве тренеру детской футбольной команды объявлено о подозрении в развращении малолетнего мальчика.

Тэги: драка, Одесса, избиение, хоккей, спорт, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.12.19 09:16

Легким движением руки Великобритания превращается в Малобританию?

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.12.19 08:54

Служебный роман vs #metoo

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Транзит и санкции. Почему Украина и Россия договорились о новом контракте, и что может помешать его подписанию
24.12.19 00:30

Транзит и санкции. Почему Украина и Россия договорились о новом контракте, и что может помешать его подписанию

Автор: «Новое время»

Выбор редакции
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23 декабря 2019 года

Главные новости за 23 декабря 2019 года
23.12.19 20:10
1392
Последние новости
24.12.19 10:30

Водителей предупредили о возможных сложностях на дорогах
24.12.19 09:56

На Днепропетровщине мошенник технологично крал деньги с банковских карт и загонял своих жертв в долги
24.12.19 09:38

В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста
24.12.19 09:01

СМИ узнали имя жертвы хладнокровного расстрела в Гидропарке
23.12.19 20:56

В NASA заинтересовались помидорами, которые растут как виноград
23.12.19 20:24

В Киеве мужчина прямо на остановке пытался совершить самоубийство
23.12.19 20:10

Главные новости за 23 декабря 2019 года
Фото и Видео
В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе детский тренер избил 11-летнего хоккеиста
В NASA заинтересовались помидорами, которые растут как виноград
В NASA заинтересовались помидорами, которые растут как виноград
В Киеве мужчина прямо на остановке пытался совершить самоубийство
В Киеве мужчина прямо на остановке пытался совершить самоубийство
Как правильно выбирать бананы?
Как правильно выбирать бананы?
Киевская епархия УПЦ в 2019 году в цифрах: 396 приходов, 789 клириков, 1303 монаха
Киевская епархия УПЦ в 2019 году в цифрах: 396 приходов, 789 клириков, 1303 монаха
На корпоративе в НБУ были замечены стриптизерши
На корпоративе в НБУ были замечены стриптизерши
Уснул за рулем: водитель фуры устроил эпичное ДТП в Киеве
Уснул за рулем: водитель фуры устроил эпичное ДТП в Киеве
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.