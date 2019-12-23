На корпоративе в НБУ были замечены стриптизерши

На новогоднем корпоративе в Национальном банке Украины выступали стриптизерши. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский.

По его данным, «корпоративное празднование Нового года» прошло в субботу, 21 декабря. «Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши», — написал Дубинский, приложив в подтверждение своих слов соответствующее видео.

Так выглядит зал НБУ, в котором происходило празднование, в обычные дни.

Как сообщала «Фраза», вечером 20 декабря 2019 года свой корпоратив устроила партия «Слуга народа». Он прошел в одном из самых дорогих ресторанов Киева — CHI. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1850 гривен и виски по 35 тыс. грн за бутылку.