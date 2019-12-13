Кортеж Зеленского в центре столицы возмутил киевлян

В центре Киеве ради кортежа президента Украины перекрывали движения автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео на своей странице выложил пользователь Виктор Яковлев.

Как говорится в подписи к видео, глава государства направлялся на эфир телеканала «1+1».

Видео встретило массу негативных откликов. В частности, президенту припомнили его киношный образ, где он отдавал предпочтение велосипеду.

Автор ролика была немало возмущена тем, что не смогла добраться домой вовремя, поэтому не особо стеснялась в выражениях.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце октября кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполе, куда он прибыл для участия в инвестиционном форуме, встретили композицией на слова «Я же не лох», замиксованные с клубным ритмом.