Девушки-подростки устроили дебош в торговом центре Киева

В Киеве в ТЦ «Аркадия» возле Индустриального моста около выхода из супермаркета «Сильпо» агрессивные девушки-подростки устроили разборки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает Police Control Ukraine.

Когда девушек начали снимать на видео, те перешли на нецензурщину.

Предположительно, подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года в центре Киева в районе ТРЦ «Гулливер» толпа подростков совершала неоднократные нападения на прохожих.

Позже представители одной из общественных организаций смогли вычислить и задержать малолетних «беспредельщиков», совершающих нападения на добропорядочных граждан в районе ТРЦ «Гулливер».