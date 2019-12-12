Похороны экс-мэра Москвы Юрия Лужкова породили большую загадку

В Москве похоронили бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова, который скончался в одной из больниц Мюнхена в возрасте 83 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», бывшего градоначальника хоронили в закрытом гробу, что породило немало слухов в социальных сетях.

Отпевали Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, а вел обряд патриарх Кирилл.

Известно, что кроме чиновников и родственников прощаться с экс-мэром, который рулил Москвой в 1992-2010 годах, пришел президент РФ Владимир Путин.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Также представители семьи попытались объяснить, почему Юрия Лужкова хоронили в закрытом гробу. Они заявили: «Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком».

Как писала «Фраза», в немецкой клинике скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.