В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места

В Херсоне сотрудники военного комиссариата забрали призывника прямо с рабочего места в «Новой почте». Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента публикует канал «Харьков 1654» в Telegram.

На нем видно, как несколько мужчин в камуфляжной форме настойчиво предлагают работнику почтового отделения проехать с ними «в Херсон, в военкомат». За парня вступаются коллеги, но в конечном итоге военным удается забрать его с рабочего места.

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2019 года в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Планируется, что до нового года к службе будут привлечены чуть больше 15 тыс. новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку

11 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Украине могут отменить военный призыв, но признал, что «переход на профессиональную армию не будет быстрым».