В Запорожье детей атакует опасная болезнь

В Запорожье зафиксирована вспышка скарлатины. Как выяснили журналисты «Фразы», эпидпорог превышен в три раза.

Впрочем, по мнению родителей тех детей, которые переболели этой болезнью, статистика не совсем отвечает действительности, ведь далеко не все фиксируют заболевание, сообщает UA:Запоріжжя.

В частности, медики «скорой» и семейные врачи не смогли определить скарлатину у матери двоих детей Кристины Саханицкой. И лишь специалисты инфекционной больницы смогли диагностировать эту болезнь у ее детей пяти и трех лет.

Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте от 2 до 9 лет, поскольку именно в этом возрасте иммунитет ребенка еще не окреп. Вакцины от скарлатины не существует. Возбудителем скарлатины является стрептококк. Большинство людей во взрослом возрасте являются бессимптомным носителем стрептококка, поэтому скарлатина встречается достаточно часто и детский организм достаточно легко подхватывает инфекцию. После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь.

Скарлатина – достаточно опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется развитием тяжелых осложнений, таких как миокардит (воспаление мышцы сердца), гломерулонефрит (воспаление почечных клубочков), пневмония, ревматизм и др. Ранее при отсутствии необходимых медикаментов скарлатина часто заканчивалась летальным исходом. В настоящее время благодаря наличию эффективных антибактериальных препаратов скарлатина чаще всего протекает в легкой форме.

Ранее врач-педиатр Анна Липовая рассказала «Фразе» о показаниях и последствиях вакцинации детей.