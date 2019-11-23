Под Киевом по вине пешеходов произошло сразу два кровавых ДТП

В ночь с 22 на 23 ноября в Броварском районе Киевской области произошло сразу два резонансных ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там под колеса иномарок угодили сразу трое неосмотрительных пешеходов.

Как передает dtp.kiev.ua, во время первого инцидента, автомобиль Opel сбил двух людей, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

К сожалению, они погибли на месте аварии.

Кроме того, в аварии пострадали водитель и пассажир «немца», их в срочном порядке госпитализировали.

Сообщается, что через некоторое время недалеко от места трагедии произошло еще одно ДТП. В этот раз под колеса Kia попал парень, также перебегавший дорогу в непредусмотренном месте.

Отмечается, что удар был такой силы, что с пострадавшего даже слетела обувь. Его в критическом состоянии доставили в больницу.

На месте ЧП работали медики, патрульные и следственно-оперативные группы. Обстоятельства происшествий выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве погибла женщина, пытаясь перебежать дорогу на красный свет.

Ранее сообщалось, что из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.