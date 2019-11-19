В Запорожье обнаружили мертвой целую семью

В Днепровской районе Запорожья произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в квартире на улице Ладожской правоохранители обнаружили мертвой семью из троих человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее родная сестра уже несколько дней не выходит на связь.

Сообщается, что по месту вызова немедленно отправилась следственно-оперативная группа, которая вместе с заявительницей зашла в квартиру, где находились сразу три трупа: женщины 1961 г.р, ее супруга 1959 г.р. и их сына 1994 г.р.

Отмечается, что на теле женщины и ее мужа правоохранители обнаружили следы насильственной смерти, а молодого человека вынули из петли, на которой он повесился.

На месте ЧП работали правоохранители Днепровского райотдела, городского Главка, а также эксперты и сотрудники прокуратуры. По факту гибели людей открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», молодой россиянин вырезал всю свою семью и сдался полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя психически нездоровый мужчина убил мать и сестру, и прожил с трупами 5 дней.