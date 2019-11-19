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В Сети появилось видео сокрушительной аварии на Русановском мосту в Киеве

В Сети появилось видео сокрушительной аварии на Русановском мосту в Киеве

В Сети появилось видео столкновения легковых автомобилей на столичном Русановском метромосту, которое произошло в понедельник, 18 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», в жестком «лобовом» ДТП пострадали водитель и пассажир одной из легковушек.

Как передает «Информатор», в «гонках» в районе Гидропарка, которые привели к аварии, приняли участие такси «Uklon» Skoda и Renault.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, На записи видно, как водители на свободной дороге начали «соревноваться» за крайний левый ряд. Таксист сделал резкий маневр, после чего «летящий» сзади автомобиль развернул и вытолкнул его на встречную полосу, прямо в лоб Nissan.

Сообщается, что пострадавших увезли в больницу. Сведений об их состоянии пока нет. На месте аварии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Движение на мосту пришлось частично перекрыть.

Как писала «Фраза», пьяный таксист устроил дебош на улицах ночного Киева. Пострадала беременная женщина.

Ранее сообщалось, что водитель такси-сервиса Uber за один вечер умудрился дважды грубо нарушить требования ПДД.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, такси, столкновение, Skoda, мост, столица, Гидропарк, Renault, новости Украины

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