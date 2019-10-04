Кортежи Зеленского и Лукашенко впечатлили жителей Житомира

Огромные кортежи президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко впечатлили жителей Житомира. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня в городе проходит второй Форум регионов.

Встреча глав государств уже состоялась.

Стоит отметить, что в Житомир Александр Лукашенко прилетел на вертолете. Его лично встретил Владимир Зеленский.

А ради президентских кортежей, которые насчитывали десятки автомобилей, перекрывали движение в городе.

Видео машин обсуждают жители Житомира.

Как писала «Фраза», Лукашенко предложил Зеленскому свою «братскую любовь».