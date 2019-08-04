В Одессе патрульные копы с огромным трудом «повязали» неадекватного коллегу из Киева

В сети появилось видео задержания командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил дебош в одном из одесских кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-комбата удалось утихомирить усилиями сразу нескольких копов.

Как передает портал glaza, Сидоренко направили в управление патрульной полиции Одесской области после коррупционного скандала и реорганизации местного подразделения.

По словам очевидцев, он отдыхал в местном кафе и был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В какой-то момент комбат начал вести себя агрессивно и вступил в конфликт с другими посетителями, нецензурно ругаясь.

На место происшествия вызвали полицию и «скорую помощь». Правоохранители забрали Сидоренко в участок, откуда его направили на обследование в больницу.

Как писала «Фраза», в Харькове патрульный обматерил гражданина с пивом.

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