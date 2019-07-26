В Киеве толпа подростков до потери сознания избила полицейского

В Оболонском районе столицы группа молодых людей избила сотрудника полиции, который вмешался в их конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, во время инцидента полицейский находился на службе. Он увидел конфликт между молодыми людьми, подошел, представился, сделал замечание. Однако на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Шестеро подозреваемых в нападении на полицейского задержаны. За данное правонарушение им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 июля в Киевской области в городе Боярка две несовершеннолетние девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с врачами и сотрудниками полиции.