Суровые харьковчане устроили самосуд над «беспредельщиками» из военкомата

В Харькове неравнодушные граждане провели «воспитательную беседу» с сотрудниками военкомата, которые прямо на улицах города отлавливали парней призывного возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное видео появилось на странице сообщества «Х...ая Салтовка» в Twitter.

На записи сначала показывают молодого человека, которого опрашивают сотрудники полиции. По словам юноши, его пытались задержать четверо неизвестных, один из которых представился работником военкомата.

Далее в центр внимания оператора попадает легковой автомобиль, в салоне которого находятся «беспредельщики». Вокруг автомобиля собралась группа граждан и активистов, которые проводят с неизвестными «воспитательную беседу».

«Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации», ‒ говорится в описании к видео.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации ???? pic.twitter.com/hSswgmhEoE — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 21 июня 2019 г.

Как писала «Фраза», в Киеве продолжают отлавливать призывников на улицах.

Ранее сообщалось, что в Киеве призывников ловят на остановках и в метро. И силой везут на сборный пункт.