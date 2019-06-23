Суровые харьковчане устроили самосуд над «беспредельщиками» из военкомата

В Харькове неравнодушные граждане провели «воспитательную беседу» с сотрудниками военкомата, которые прямо на улицах города отлавливали парней призывного возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное видео появилось на странице сообщества «Х...ая Салтовка» в Twitter.
На записи сначала показывают молодого человека, которого опрашивают сотрудники полиции. По словам юноши, его пытались задержать четверо неизвестных, один из которых представился работником военкомата.
Далее в центр внимания оператора попадает легковой автомобиль, в салоне которого находятся «беспредельщики». Вокруг автомобиля собралась группа граждан и активистов, которые проводят с неизвестными «воспитательную беседу».
«Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации», ‒ говорится в описании к видео.
Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)
Как писала «Фраза», в Киеве продолжают отлавливать призывников на улицах.
Ранее сообщалось, что в Киеве призывников ловят на остановках и в метро. И силой везут на сборный пункт.