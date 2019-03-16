Появилось видео, как Москаль «спас» Порошенко от неудобного вопроса

В пятницу, 15 марта, во время визита президента Украины Петра Порошенко, в Ужгороде произошел инцидент с участием губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля. Как выяснили журналисты «Фразы», областной глава бросился на «защиту» президента от неудобного вопроса.

Как передает «Страна», соответствующее видео в социальную сеть Facebook выложил пользователь Ярослав Сайкевич.

На кадрах видно, как Петр Порошенко в сопровождении охранников идет вдоль шеренги людей, которые пришли на встречу с ним и пожимает им руки. В это время из толпы доносится вопрос «Почему вы преследуете Анатолия Шария?» и один из мужчин показывает президенту фото.

Фотографию сразу же начинают вырывать из рук охранники Порошенко, но им не удается это сделать. В свою очередь, губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, который шел за президентом, увидев ситуацию со снимком, тут же выхватил его, скомкал и бросил в толпу.

Как писала «Фраза», журналист рассказал, как Порошенко «схватил» его за микрофон.

Ранее президент сорвал шапку с девушки и ущипнул мужчину за нос.