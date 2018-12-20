В среду, 19 декабря, в Киеве зажгли две новогодние елки. Как выяснили журналисты «Фразы», столица продолжает готовиться к праздникам.
Главную елку Украины зажгли на Софийской площади.
Открывал ее мэр столицы Виталий Кличко.
Также к собравшимся решили обратиться президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина.
Кроме этого, новогоднюю елку открыли на Контрактовой площади в Подольском районе.
Как писала «Фраза», в Киеве начали устанавливать главную елку Украины.
Ранее стало известно, где в Киеве можно купить новогоднюю елку.