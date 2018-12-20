В среду, 19 декабря, в Киеве зажгли две новогодние елки. Как выяснили журналисты «Фразы», столица продолжает готовиться к праздникам.

Главную елку Украины зажгли на Софийской площади.

Открывал ее мэр столицы Виталий Кличко.

Также к собравшимся решили обратиться президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина.

Кроме этого, новогоднюю елку открыли на Контрактовой площади в Подольском районе.

Как писала «Фраза», в Киеве начали устанавливать главную елку Украины.

Ранее стало известно, где в Киеве можно купить новогоднюю елку.