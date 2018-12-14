В Киеве горело здание института

Поздно вечером четверга, 13 декабря, на Печерске в Киеве произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горело здание Института проблем прочности.

Как передает «Информатор», возгорание произошло примерно в 23-00. О нем сообщил местных охранник.

Как говорят спасатели, в помещении находилась сушилка для замороженных продуктов, из-за неисправности которой и произошел пожар.

К счастью, во время ЧП тут не было людей – никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в столичном театре русской драмы произошел пожар.

Ранее ночью в Киеве горел рынок «Юность».