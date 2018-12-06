Появилось видеo стрельбы в харьковском супермаркете

В Сети появилось видео стрельбы, которая в среду, 5 декабря, произошла в Харькове в супермаркете «Рост», который расположен на улице Шевченко.

Соответствующее видео разместил в Youtube Харків Times.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

Как сообщала «Фраза», что в супермаркете мужчина, которого заподозрили в краже, набросился с ножом на сотрудника госохраны, после чего в него несколько раз выстрелили. Охранник находится в больнице, а нападавший спустя некоторое время скончался.