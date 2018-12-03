По Парижу прокатились погромы – разъяренные протестующие повредили Триумфальную арку

На выходных в Париже бушевали протесты так называемых «желтых жилетов». Как выяснили журналисты «Фразы», митинги продолжаются уже несколько недель: люди требуют снизить налоги и повысить оплату труда.

На прошлых выходных ситуация в Париже вышла из-под контроля, и протесты переросли в погромы.

По данным полиции, во время беспорядков на Елисейских полях задержали десятки людей.

Протесты проходили и в других городах Франции.

Сообщается также об актах вандализма и мародерства. В частности, протестующие повредили Триумфальную арку. Полиция говорит, что вандалы ворвались в музейные помещения, где принялись крушить экспонаты.

Также во время протестов погибли как минимум три человека.

Как писала «Фраза», по России прокатились массовые протесты и задержания, а неадекватный Жириновский бил людей.

Ранее протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем.