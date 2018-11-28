В Австралии продолжают бушевать гигантские лесные пожары – ожидаются огненные штормы

В Австралии продолжают бушевать гигантские лесные пожары, начавшиеся тут еще на прошлой неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», площадь огня растет.

По данным спасателей, пожары в штате Квинсленд уже охватили площадь в двадцать тысяч гектаров, при этом огонь продолжает разрастаться.

Власти штата говорят о чрезвычайной ситуации – людей призывают покидать свои дома и спасаться.

Также говорится о возможном образовании из-за сильного ветра огненных штормов.

Как писала «Фраза» еще на прошлой неделе, в Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар.