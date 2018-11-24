В Москве «не по плану» рухнул огромный бизнес-центр. Появилось видео

В столице России произошло ЧП во время «контролируемого» обрушения здания бизнес-центра. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за просчета подрывников, крупный объект рухнул немного «не в ту сторону».

В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что обломки здания упали рядом с проезжей частью, в результате чего дорогу «накрыло» огромным облаком пыли.

Как пишут москвичи в социальных сетях, изначально данное строение чиновники планировали демонтировать по частям. Однако, позже решили снести его при помощи «контролируемого взрыва».

Как следует из видеозаписи инцидента, здание обрушилось «не по плану», что поставило под угрозу жизнь пешеходов и проезжающих мимо автомобилистов.

К счастью, по словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писала «Фраза», во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди.

Ранее в России рухнул очередной мост. Не обошлось без пострадавших.