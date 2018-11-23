Скандал в школе на Волыни: родители отказываются водить детей на занятия из-за директрисы

В Волынской области в селе Озеро в местной школе разразился скандал: из 130 учеников на занятия ходит лишь 20, а остальных не пускают родители. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам местных жителей, директор школы унижает их детей и педагогов.

Родители рассказывают разные истории. У одного ребенка директриса в столовой вырвала еду и сказала, что с сегодняшнего дня он питаться не будет. Еще одну девочку она оскорбила и напугала, сообщает ТСН.

Поддерживают родителей и педагоги, которые жалуются, что директор не брезговала публично их отчитать перед детьми. По их словам, такая ситуация продолжается уже 14 лет — именно столько времени она заведует школой. Но если раньше педагоги боялись ее, опасаясь, что директриса испортит им карьеру, то сейчас они настроены бороться, добиваясь увольнения скандального директора. Многие готовы даже уйти со школы, если женщина продолжит занимать свой пост.

Сама директриса сейчас находится на курсах повышения квалификации, поэтому в школе отсутствует, а ее муж (местный депутат) говорит, что ее просто «травят», а причин для увольнения никак не найдут.

В районном отделе образования объясняют, что уволить директора может только районная власть, а у них таких полномочий нет. А депутаты райсовета должны были еще на прошлой неделе рассмотреть вопрос об увольнении директрисы, но перенесли заседание. И утверждают, что то, что муж женщины является их коллегой, никак не повлияет на решение.

Родители же настроены решительно — детей в школу не пускать, пока директора не уволят.

Ранее «Фраза» сообщала, что во львовском лицее № 83, который расположен по улице Пулюя, назревает серьезный конфликт из-за буйного первоклассника. Из-за него родители боятся водить своих детей в школу.