Туркменский лидер под бурные аплодисменты покрасовался с золотой штангой

Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову подарили золотую штангу. Как выяснили журналисты «Фразы», он тут же воспользовался возможностью покрасоваться с ней.

Курьез произошел на заседании правительства, посвященном стартовавшему в стране чемпионату мира по тяжелой атлетике.

Гурбангулы Бердымухамедов под бурные аплодисменты поднял золотую штангу. Правда, она почему-то была без «веса».

Как писала «Фраза», ранее туркменский лидер пошел по стопам своего предшественника.

Также Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп.