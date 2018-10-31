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Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей

Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей

В Афганистане после атаки талибов разбился военный вертолет. Как выяснили журналисты «Фразы», на его борту были военные, чиновники министерства обороны страны и местные депутаты.

По данным СМИ, погибли двадцать пять человек.

Среди жертв – глава совета провинции Фарах.

Едва набрав высоту, борт рухнул вниз и взорвался.

Также высоту набирал второй вертолет. Он не пострадал.

По предварительным данным, вертолет сбили боевики «Талибана», которые уже поспешили взять на себя ответственность за теракт.

Как писала «Фраза», появилось видео крушения вертолета в Лестере.

Ранее в Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе.

Тэги: Афганистан, мир, терроризм, талибы, Талибан

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