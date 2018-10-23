Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева

В соцсетях появилось видео, на котором показан момент столкновения автокрана с автомобилями на бульваре Леси Украинки в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая запись размещена в группе «Информатор Киев» в Facebook.

Как видно на видео, автомобили двигались по бульвару Леси Украинки в направлении Бессарабского рынка. В какой-то момент автокран с отказавшими тормозами врезался в газель, а затем и еще в несколько автомобилей, которые, в свою очередь, повредили впереди стоящие автомобили.

Всего в результате масштабного ДТП были повреждены 18 автомобилей.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 23 октября, в Печерском районе столицы произошло масштабное ДТП – грузовой кран смял более десяти автомобилей.