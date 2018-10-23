ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы

Сегодня, 23 октября, в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за разлитого брома к занятиям не допустили более 1000 учеников.

В самой школе рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло в начале восьмого утра. Виновницей ЧП стала учительница химии, которая, готовясь к уроку, случайно разбила пробирку с бромом. В результате всех, кто уже находился в здании школы, срочно вывели на улицу, а вновь прибывших не пускали внутрь, сообщает ТСН.

Сотрудники полиции и управления ГСЧС довольно оперативно прибыли на место происшествия и заверили, что опасности для здоровья нет. Впрочем, они порекомендовали провести генеральную уборку в школе, а также тщательно проветрить здание.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщала «Фраза», в начале мая 2018 года во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. В итоге ГСЧС сообщила о 47 школьниках, отравившихся неизвестным веществом.

Позже стало известно, что количество отравившихся увеличилось до 52 человек, среди которых были и два учителя.

21 мая 2018 года в Заводском районе Николаева из школы пришлось эвакуировать около 400 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Из-за этого в учреждениях образования города Вознесенска Николаевской области ввели пропускной режим.

22 мая 2018 года неизвестное вещество распылили в харьковской школе. Госпитализированы были более 30 детей.

16 октября школьник устроил «газовую атаку» в Запорожье — эвакуированы были сотни людей.