Керченский расстрел: стало известно, где стрелок взял деньги на покупку оружия

В среду, 17 октября, в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. Как выяснили журналисты «Фразы», деньги на покупку оружия и боеприпасов стрелок мог украсть у собственной бабушки.

Как передает российское информагентство «Лайф» у родной бабушки Владислава Рослякова ‒ Галины ‒ в квартире был «тайник», в котором находились деньги в сумме 20 тысяч рублей. Тайник представлял собой обыкновенную косметичку, которая лежала возле альбома с фотографиями.

По словам бабушки, внук часто ее навещал и знал, где находятся деньги. Когда именно Владислав мог совершить кражу, она не знает. Последний раз Росляков был у нее дома во вторник,16 октября. Пропажу денежных средств она обнаружила в пятницу, 19 октября.

Как писала «Фраза», на Западной Украине скорбят по погибшим в Керчи.

Ранее РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша».