В Бразилии впервые сняли на видео загадочное племя дикарей

В Бразилии нашли племя дикарей, о котором до сих пор никто ничего не знал. Как выяснили журналисты «Фразы», их поселения обнаружили в джунглях.

Как пишет издание Metro, племя сняли с воздуха благодаря дрону члены экспедиции Национального фонда индейцев.

Сообщается, что дикарей обнаружили в резервации Вале до Явари, которая находится на юго-западе дождевых лесов Амазонии.

Как видно на снятых кадрах, местные обитатели занимаются примитивной формой садоводства, а у одного из дикарей есть оружие — лук и стрелы.

Кроме этого, удалось снять хижины (малоки) местных жителей, их лодки и орудия похожие на топоры.

Исследователи заявили, что «пока затрудняются сообщить название племени».

Впрочем, как пишет издание, у ученых «есть некоторые догадки о языке, на котором говорят члены общины».

В публикации говорится, что в резервации Вале до Явари проживают около дюжины племен.

Местные жители не идут на контакт с экспедициями, и стараются вообще держаться подальше от цивилизации.

Как писала «Фраза», в непроходимых джунглях Амазонки было найдено затерянное племя индейцев.

Ранее ученые нашли в джунглях племя индейцев, которое понятия не имеет, что такое время.