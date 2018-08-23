В Бразилии впервые сняли на видео загадочное племя дикарей

В Бразилии нашли племя дикарей, о котором до сих пор никто ничего не знал. Как выяснили журналисты «Фразы», их поселения обнаружили в джунглях.
Как пишет издание Metro, племя сняли с воздуха благодаря дрону члены экспедиции Национального фонда индейцев.
Сообщается, что дикарей обнаружили в резервации Вале до Явари, которая находится на юго-западе дождевых лесов Амазонии.
Как видно на снятых кадрах, местные обитатели занимаются примитивной формой садоводства, а у одного из дикарей есть оружие — лук и стрелы.
Кроме этого, удалось снять хижины (малоки) местных жителей, их лодки и орудия похожие на топоры.
Исследователи заявили, что «пока затрудняются сообщить название племени».
Впрочем, как пишет издание, у ученых «есть некоторые догадки о языке, на котором говорят члены общины».
В публикации говорится, что в резервации Вале до Явари проживают около дюжины племен.
Местные жители не идут на контакт с экспедициями, и стараются вообще держаться подальше от цивилизации.
Как писала «Фраза», в непроходимых джунглях Амазонки было найдено затерянное племя индейцев.
Ранее ученые нашли в джунглях племя индейцев, которое понятия не имеет, что такое время.