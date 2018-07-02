В Карпатах выпал июльский снег

Настоящая погодная аномалия случилась в Карпатах, где 1 июля пошел снег. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей на Черной горе.

Видео июльского снега в горах поделился пользователь Сергей Прокоп у себя в «Фейсбуке».

Съемка велась на Черной горе, также известной как Поп-Иван Черногорский на высоте около двух тысяч метров.

На кадрах видно, что снег хоть и мелкий, но метет при этом достаточно интенсивно.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали, что в Украине потеплеет.