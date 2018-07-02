В Карпатах выпал июльский снег

Настоящая погодная аномалия случилась в Карпатах, где 1 июля пошел снег. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей на Черной горе.
Видео июльского снега в горах поделился пользователь Сергей Прокоп у себя в «Фейсбуке».
Съемка велась на Черной горе, также известной как Поп-Иван Черногорский на высоте около двух тысяч метров.
На кадрах видно, что снег хоть и мелкий, но метет при этом достаточно интенсивно.
Как писала «Фраза», синоптики пообещали, что в Украине потеплеет.