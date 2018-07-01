Киев кое-где затопило из-за сильного ливня

В Киеве пришла непогода – на город обрушились сильные ливни. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за обильных дождей в столице случилось подтопление.

В частности, как сообщают соцсети, в субботу, 30 июня, настоящий потоп случился возле автовокзала на «Выдубичах».

Тут буквально плавали автомобили и был затруднен проход для пешеходов.

Синоптики говорят, что дожди в Киеве продолжатся.

Пользователи интернета выкладывают видео о том, как затопило Киев и в других районах.

Как писала «Фраза», из-за непогоды почти четыре сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества.

Ранее из-за ливней в разных регионах Украины сообщали о потопах.