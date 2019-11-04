Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Имя Александра Алиева ещё несколько лет назад было на устах у каждого болельщика киевского «Динамо».

Талантливый футболист с прекрасной техникой и убойным ударом выделялся не только на поле, но и во всем футбольном закулисье. Историй полузащитника наверняка хватит на то, чтобы написать собственную книгу. Он жил не скучно, и сейчас ему есть что вспомнить.

После выдающегося сезона киевского «Динамо» 2008/2009 полузащитник удивил родных болельщиков своим решением переехать в московский «Локомотив», уехав в Россию следом за тренером чемпионов Украины Юрием Сёминым.

В личной беседе с «Фразой» Александр объяснил свой выбор, а также вспомнил несколько интересных, скандальный историй, связанных с тем временем.

– Саша, почему в 2009-м году ты решил покинуть киевское «Динамо», которое было весьма на подъеме?

– В «Динамо» тогда пришел Валерий Газзаев, с которым отношения у нас не сложились. Было много разногласий, а потом я ещё и травму получил. Пришел к президенту клуба Игорю Суркису и сказал ему честно: «Я хочу уехать!». Мне поступило предложение из московского «Локомотива», куда только что уехал из «Динамо» Юрий Сёмин. Переход был очень тяжелым, Суркис сначала не хотел меня продавать. Потом за меня предложили хорошие деньги (говорят о 10 миллионах евро), он сам перезвонил и спросил меня.

– Свое возвращение в «Динамо» ты спустя годы называл «ошибкой». Почему?

– Я сказал это тогда, когда перестал играть. Будучи игроком «Локомотива», я очень хотел вернуться в Киев, несмотря на то, что считал переезд в Россию новым вызовом для себя. Почему захотел назад в «Динамо»? Не нашел общий язык с Ольгой Смородской (президент «Локомотива» 2010-2016). Если бы Сёмин не принял решение покинуть «Локо», возможно, я бы и остался тоже. Юрий Павлович подошел ко мне и сказал: «Саша, я возвращаюсь в киевское «Динамо», пойдешь со мной?». Я сразу дал ему слово, сказал «да». Сёмин пообещал сделать всё, чтобы совершить мой переход в «Динамо».

– Саш, а что за скандалы у тебя были со Смородской?

– Мы играли в Лозанне, это был отборочный раунд в Лигу Европы. Я ненадолго отпросился у Сёмина, мне нужно было по делам отправиться в Женеву. Получилось, что обратно я опоздал. Было два поезда: скорый и обычный. Я должен был сесть на скоростной и доехать за 40 минут. В запасе было ещё полтора часа. Я случайно перепутал эти рейсы и сел на тот поезд, который делал остановки каждые десять минут. В итоге, весь путь продлился два часа, и я опоздал на собрание команды, на которое приехала президент клуба. Я пытался объяснить ситуацию, пришел к ней в кабинет, но она меня не слышала, только и говорила: «Я президент и меня не интересует». Короче, оштрафовала меня на 30 тысяч евро!

Затем были случаи, когда она к Юрию Павловичу начала придираться, говорила всякую ересь на клубных совещаниях, откровенно гнала на него. А я всегда поддерживал тренера, вставал и говорил собственное мнение. Ей это, конечно же, не нравилось. Скандалила всё время.

– 30 тысяч евро – это очень серьезный штраф даже по нынешним меркам…

– Конечно, огромный штраф. Так она меня оштрафовала ни за что! Я из-за этого и завелся. Ладно, если бы был повод… Но я ведь отпросился у главного тренера, он знал! Ей это говорил это и Сёмин, и мои одноклубники, но она не хотела никого слушать. Хотела показать, кто тут хозяин: «Я пришла, я президент». Кстати, я никогда не возмущался на счет штрафов, которые заслуживал. Но это был не тот случай…

– Я слышал, что после вашего с Сёминым возвращения в «Динамо», у вас возник конфликт, из-за чего ты и перестал играть. Это правда?

– Нет. Я не играл из-за того, что не ездил на зимние сборы с «Локомотивом» и потом долго набирал кондиции. Конечно, я знал, какой я футболист и мне хотелось играть. Старался, работал для этого, но Сёмин все равно не ставил в состав. Какое-то время я не играл, летом взял тренера по физподготовке, и я занимался с ним два раза в день. Таким образом, я доказывал, что достоин играть.

– Cвой первый мяч после возвращения ты забил в своём же стиле – со штрафного. Дальние удары тоже отрабатывал дважды в день?

– Я постоянно оставался после тренировок и работал над своим ударом. Помню, как брал Сашу Шовковского и мы шли тренироваться дополнительно. Сёмин знал это, бывали случаи, когда я всю тренировку отдельно наносил удары по воротам с дальних дистанций. Я очень любил такие голы.