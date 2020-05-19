«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске

Главное: Нардеп от «Слуги народа» устроила масочный демарш, придя на заседание парламента в вязаной маске. Позже она объяснила, с чем это свзано.

Детали: Народный депутат Украины от «Слуги народа» Лиза Богуцкая пришла на заседание Верховной Рады в вязанной маске. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски», — написала Богуцкая.

Позже Богуцкая опубликовала новый пост, в котором объяснила, с чем все это связано.

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