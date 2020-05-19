Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске

«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске

Главное: Нардеп от «Слуги народа» устроила масочный демарш, придя на заседание парламента в вязаной маске. Позже она объяснила, с чем это свзано.

Детали: Народный депутат Украины от «Слуги народа» Лиза Богуцкая пришла на заседание Верховной Рады в вязанной маске. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски», — написала Богуцкая.

Позже Богуцкая опубликовала новый пост, в котором объяснила, с чем все это связано.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом сразу в шести областях новые случаи не выявлены.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, маска, Лиза Богуцкая

Комментарии

Статьи

19.05.20 17:10

В Кабмине зреет заговор против украинских пловцов?

Автор: Михаил Масонов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Живым им никто живот не вспарывал». Что рассказал в интервью Гордону Стрелков (Гиркин)
19.05.20 15:35

«Живым им никто живот не вспарывал». Что рассказал в интервью Гордону Стрелков (Гиркин)

Автор: Страна

Выбор редакции
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами

Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
19.05.20 16:02
386
Последние новости
19.05.20 17:00

Киевские фонтаны в этом году заработают позже, чем метро, но раньше, чем самолеты
19.05.20 16:51

Стало известно, когда в Украине может быть возобновлено авиасообщение
19.05.20 16:02

Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
19.05.20 15:58

На Донбассе злоумышленники похитили и жестоко пытали 20-летнего ветерана АТО
19.05.20 15:37

Ученые нашли людей, на которых не действует новый коронавирус
19.05.20 14:43

«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске
19.05.20 14:34

В небе над Сибирью засняли очередной гигантский метеорит
Фото и Видео
Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами
«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске
«Слуга народа» пришла в Раду в очень необычной маске
В небе над Сибирью засняли очередной гигантский метеорит
В небе над Сибирью засняли очередной гигантский метеорит
После окончания карантина воспользоваться транспортом в Киеве уже нельзя будет как прежде
После окончания карантина воспользоваться транспортом в Киеве уже нельзя будет как прежде
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?
Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?
В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха
В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха
Жители городка под Житомиром с удивлением обнаружили на улице бегающего страуса
Жители городка под Житомиром с удивлением обнаружили на улице бегающего страуса
В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри
В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри
Эксперт Вольский рассказал, почему тот, кто владеет прошлым - владеет будущим
Эксперт Вольский рассказал, почему тот, кто владеет прошлым - владеет будущим
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.