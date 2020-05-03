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В Киеве произошло жестокое нападение на ромов. Не пожалели даже беременную

В Киеве произошло жестокое нападение на ромов. Не пожалели даже беременную

Главное: В Киеве неизвестные злоумышленники избили ромов и сожгли их палатку. Среди пострадавших ‒ беременная женщина.

Детали: В Голосеевском районе Киева неизвестные злоумышленники напали на ромов, живущих в палатке.

Как написал журналист Евгений Савватеев на своей странице в Facebook, инцидент произошел приблизительно в 5 утра, когда ромы еще спали. Нападавшие сначала «задули» людей газом, после чего избили, выгнали на улицу и подожгли их палатку.

В результате инцидента пострадали молодые мужчина и женщина, которая находится «в положении».

По словам потерпевших, правоохранители, которых вызвала живущая неподалеку бездомная, отказались принимать у них заявление.

Действенную же помощь ромам и бездомной свидетельнице оказали волонтеры, которые привезли им продукты питания и средства гигиены.

В Киеве неизвестные сожгли палатку ромов

В Киеве неизвестные напали на ромов

В Киеве волонтеры оказали помощь бездомным и ромам

В тему: 3 октября 2020 года мы писали, что в ромском таборе в Киеве произошло жестокое убийство.

А 25 июня 2018 года сообщались подробности об организации, члены которой устроили кровавый погром в лагере ромов.

Тэги: Киев, общество, нападение, столица, криминал, цыганские погромы, цыгане, Ромы, новости Украины

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