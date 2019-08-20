В Киеве водитель застрелил собаку женщины, которая «слишком медленно» переходила дорогу

Сегодня, 20 августа, в Киеве на пересечении улиц Пражской и Алматинской произошел дикий случай. Как выяснили журналисты «Фразы», во время словесной перепалки между водителем и женщиной, переходившей дорогу с коляской и собакой, владелец транспортного средства достал пистолет и застрелил животное.

По имеющейся информации, женщина переходила дорогу по «зебре», однако водителю показалось, что она идет очень медленно. В результате завязалась словесная перепалка, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил в собаку, сообщает «Информатор».

Пуля попала животному в голову, оно скончалось на месте. Стрелок с места происшествия скрылся.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа в Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота.