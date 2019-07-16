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В Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына

В Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына

Киевские правоохранители обратились к общественности за помощью в опознании мужчин, подозреваемых в похищении 9-летнего мальчика. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники действовали «по заказу» родной матери ребенка.

Как передает «Информатор», похищение малолетнего Никиты Левчука произошло возле станции метро «Позняки» еще в сентябре 2018 года. По данным правоохранителей, похищение организовала мать ребенка ‒ после развода Никита остался жить с отцом, который не разрешал мальчику видеться с мамой.

С таким положением вещей женщина мириться не желала, поэтому и решила пойти на преступление.

В настоящее время ребенок живет с матерью, однако она не желает рассказывать сыщикам о том, кто принимал участие в похищении Никиты.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об участниках преступления, просят позвонить по номеру (093) 123-08-71 (Дарницкое управление полиции) или же на линию «102».

Как писала «Фраза», в Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник.

Ранее под Киевом из садика похитили двух сестер.

Тэги: Киев, метро, банда, столица, ребенок, мальчик, отец, мать, похищение, криминал, Левый берег, Позняки, новости Украины

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