В Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына

Киевские правоохранители обратились к общественности за помощью в опознании мужчин, подозреваемых в похищении 9-летнего мальчика. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники действовали «по заказу» родной матери ребенка.

Как передает «Информатор», похищение малолетнего Никиты Левчука произошло возле станции метро «Позняки» еще в сентябре 2018 года. По данным правоохранителей, похищение организовала мать ребенка ‒ после развода Никита остался жить с отцом, который не разрешал мальчику видеться с мамой.

С таким положением вещей женщина мириться не желала, поэтому и решила пойти на преступление.

В настоящее время ребенок живет с матерью, однако она не желает рассказывать сыщикам о том, кто принимал участие в похищении Никиты.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об участниках преступления, просят позвонить по номеру (093) 123-08-71 (Дарницкое управление полиции) или же на линию «102».

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